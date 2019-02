Scontro frontale nel Pisano, muore donna

(ANSA) - PISA, 19 FEB - Una donna di 47 anni, residente a Rosignano Marittimo (Livorno), è morta oggi in un incidente stradale a Navacchio, nel comune di Cascina (Pisa), le cui cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale.

Secondo quanto appreso, la donna era alla guida della sua auto quando si è scontrata frontalmente con un'altra vettura ed è poi finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la donna che era rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.