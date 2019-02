Abolito da 1/4 ticket digitalizzazione

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Dall'1 aprile verrà abolito il contributo di 10 euro per la digitalizzazione, dovuto finora da tutti gli utenti per le prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini. E' quanto stabilito da una delibera approvata ieri dalla Giunta regionale della Toscana che elimina il superticket sulla digitalizzazione. Il provvedimento era stato annunciato dal presidente Enrico Rossi a fine anno.

Il contributo di 10 euro, si ricorda, era stato introdotto in seguito alla Finanziaria del 2011, che imponeva alle Regioni un gettito, attraverso l'adozione di superticket. La Toscana introdusse i ticket aggiuntivi, "facendo però la scelta di graduarli in base al reddito, ed esentando dal pagamento le famiglie con reddito inferiore ai 36.000 euro. Nel 2012 introdusse il contributo di 10 euro per la digitalizzazione, da applicare a tutte le prestazioni di diagnostica per immagini (Rm, Tc, ecografie, Rx, scintigrafie). Un contributo dovuto da tutti gli utenti (fino a un massimo di 30 euro l'anno) e applicato anche alle prestazioni erogate in pronto soccorso e cui non segue il ricovero".

"Questo contributo ci sembrava ormai anacronistico e quindi abbiamo deciso di abolirlo - spiega l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - Vogliamo andare incontro ai cittadini e alle famiglie, in questa fase difficile in cui il governo promette di togliere il superticket, ma ancora non ha fatto nessun atto".