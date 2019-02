Meningite: in prognosi riservata a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 18 FEB - Una donna di 32 anni, residente a Lucca è stata ricoverata all'ospedale cittadino San Luca per un caso di meningite di tipo B. La donna è in prognosi riservata e le sue condizioni vengono definite stazionarie dai sanitari. La giovane, che era vaccinata contro la meningite C, il 16 febbraio aveva iniziato ad accusare febbre e malessere generale, attribuendoli a una sindrome influenzale. In seguito le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero in ospedale. Qui, a seguito degli accertamenti medici, è stata fatta la diagnosi di meningite B, poi confermata dall'ospedale universitario Meyer di Firenze. Nel frattempo è stato messo in atto il percorso della profilassi. La struttura di Igiene e sanità pubblica di Lucca ha già attuato le misure necessarie per le persone che hanno avuto i contatti più stretti e prolungati con la giovane donna.