Falso pacco bomba a Livorno, indaga Ps

(ANSA) - LIVORNO, 18 FEB - Allarme per un falso pacco bomba oggi in piazza Roma a Livorno, dove ignoti hanno posizionato sopra una cassetta delle poste un contenitore di cartone per bottiglie, con all'interno solo della carta, sul quale era stato applicato un temporizzatore per l'intermittenza delle luci di Natale con alcuni fili elettrici a simulare un innesco. Ad accorgersi del pacco, verso le 10,30 un passante che ha subito chiamato il 113. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale per chiudere al traffico l'area e gli artificieri della polizia che hanno recuperato l'oggetto sospetto e successivamente fatto brillare il pacco, verificando che all'interno c'era solo della carta. La polizia ha avviato le indagini per risalire all'autore che rischia una denuncia per procurato allarme.