Serie A: Spal-Fiorentina 1-4

(ANSA) - FERRARA, 17 FEB - Fiorentina batte Spal 4-1 nell'anticipo domenicale della serie A. Una vittoria segnata da un episodio inedito: al 77', Pairetto ha preso una decisione che ha avuto un effetto particolare, ribaltare il risultato. La rete del momentaneo 2-1 della Spal - dopo le reti nel primo tempo di Petagna ed Edimilson - ra stata segnata da Valoti ma l'arbitro è stato richiamato dalla Var per controllare una precedente azione in area della Spal con caduta di Chiesa. Quando già i giocatori della Spal esultavano per il vantaggio, Pairetto è andato al video e ha valutato da rigore il fallo su Chiesa, annullando il 2-1 per gli estensi e assegnando il penalty alla Fiorentina, trasformato da Veretout per l'1-2. Scioccata la Spaal, che nel finale subisce ancora le reti di Simeone e Gerson.