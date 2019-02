Sporrt: Valente, vitale investire scuola

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - "Per lo Stato è importantissimo investire nella scuola e nell'educazione dei nostri ragazzi, per far capire che le figure che detengono le regole, che le fanno rispettare, devono essere importanti. Perché senza queste figure non ci può essere lo sport, senza queste figure non ci può essere il gioco e il divertimento: è questo il cambio di mentalità e cultura che deve essere portato Davanti a tutto e tutti". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Simone Valente oggi al Palagio di Parte Guelfa a Firenze. Se poi si guarda al binomio sport/salute, il governo dovrà avere come obiettivo "investire nello sport di base, nello sport dilettantistico, nello sport giovanile e scolastico". Il tutto "proprio per incentivare di più la pratica sportiva e renderla più accessibile facendo sì che lo sport sia un vero strumento per cambiare la società".