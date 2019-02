Isolotto, mostra con scatti storici

(ANSA) - PRATO, 16 FEB - Scatti in bianco e nero per documentare come nel corso di venti anni abbia preso forma il quartiere fiorentino dell'Isolotto. E' 'Paesaggi Isolotto 1954> 1975' mostra a cura di Virgilio Sieni, in collaborazione con Mario Bencivenni e l'Archivio storico Torrini Fotogiornalismo, che da oggi al 27 aprile è ospitata alla Galleria Isolotto a Firenze (ingresso libero).

L'esposizione raccoglie alcune immagini inedite e fotografie esposte invece lo scorso autunno all'interno dei 3 cicli 'Non case ma città'. Sono scatti storici che "testimoniano - si spiega - la nascita e i primi momenti della vita sociale nel nuovo quartiere da metà degli anni '50 a metà degli anni '70.

Nelle splendide immagini appare un mondo che si genera intorno al senso di comunità e di bene comune. Un percorso che unisce il progetto urbanistico all'umanità delle persone richiamando a un atteggiamento solidale verso l'altro nella costruzione dell'individuo".