Capodanno cinese,a Prato sfilata Dragone

(ANSA) - PRATO, 16 FEB - Il capodanno cinese della città di Prato vive in queste ora il clou dei festeggiamenti. Questa mattina la sfilata del Dragone ha fatto capolino nella zona industriale del Macrolotto Uno, a Sud della città, dov'è concentrata la maggior parte delle ditte orientali. Petardi, musica e colori hanno fatto da sfondo alla festa lungo le vie del quartiere, a cui hanno partecipato almeno 400 persone. Domani la sfilata attraverserà invece le strade del Macrolotto Zero, la Chinatown abitativa di Prato. La partenza del corteo è fissata per le 10 dal Tempio Buddista, mentre l'arrivo sarà in piazza del Comune attorno alle 12. In piazza del Mercato Nuovo prosegue il programma di eventi intorno alle grandi lanterne che riproducono i monumenti e i simboli della Cina.