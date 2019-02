Marini illustratore, esposti 2 volumi

(ANSA) - PISTOIA, 15 FEB - Un Marino Marini illustratore negli anni '40 per un'edizione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis del Foscolo e per Il fiore delle Georgiche nella traduzione del futuro premio Nobel Salvatore Quasimodo. I due libri sono stati rinvenuti tra le opere custodite dalla Fondazione intitolata allo scultore a Pistoia e saranno ora esposte alla Biblioteca Sangiorgio per una mostra, 'Marino Marini cavalli di carta', che raccoglie anche 22 acqueforti dell'artista con poesie di Egle Marini: l'esposizione sarà inaugurata domani e rimarrà aperta fino al 30 marzo.