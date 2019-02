'Furbetto' ztl Firenze,31.000 euro multe

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Individuata dalla polizia municipale un'auto con targa straniera entrata numerose volte nella ztl di Firenze senza permesso, per un totale di 31 mila euro di multe mai notificate. La vettura, una Mercedes con targa del Lussemburgo, è stata trovata in sosta abusiva in una parcheggio riservato agli invalidi, e rimossa. L'auto è stata portata in depositeria e nei confronti del proprietario sono state avviate le procedure di contestazione dei verbali.