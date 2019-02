Fiamme in capannone industriale

(ANSA) - PISTOIA, 15 FEB - Un incendio ha distrutto un capannone industriale di un'azienda di materiale tessile a Fognano, nel comune di Montale (Pistoia). Non risultano feriti. L'allarme è scattato intorno alle 2.15 della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, con il supporto dei colleghi di Montemurlo (Prato) e Firenze. Secondo quanto si apprende l'incendio, al momento, sarebbe sotto controllo ma l'intervento dei pompieri non è ancora terminato. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.