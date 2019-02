S.Valentino, festa nozze oro 1200 coppie

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Sono 1200 le coppie che oggi a Firenze festeggiano le nozze d'oro nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in occasione di San Valentino. A fare gli onori di casa il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha fatto molte foto con le coppie, sottolineando il valore di questa tradizione. "E' sempre una grande emozione - ha detto Nardella - perché queste coppie sono per noi un messaggio positivo, di speranza, fiducia e amore. Ci insegnano che nella vita ci sono cose che contano più di ogni altra, come l'amore, il rispetto, il legame e la fiducia". Il sindaco ha ribadito anche che "costruire una famiglia, una relazione affettiva, è un progetto serio per il quale vale la pena spendere una intera vita" e ha invitato tutte le coppie a darsi un bacio. Sempre in occasione del San Valentino, Nardella inaugura oggi al piazzale Michelangelo un'installazione fiorita dedicata all'amore, mentre nel pomeriggio, sarà la volta di un 'secondo turno' di coppie che festeggiano le nozze d'oro.