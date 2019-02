Surrealismo a Palazzo Blu,visite fino 22

(ANSA) - PISA, 13 FEB - Orari prolungati, fino alle 22, per la mostra 'da Magritte a Duchamp. 1929: il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou', a Palazzo Blu a Pisa. E' quanto è stato deciso per gli ultimi tre giorni di apertura dell'esposizione, in programma fino al 17 febbraio, vista la grande affluenza di visitatori registrata nelle ultime settimane.

La mostra, che ha portato a Pisa i capolavori del Centre Pompidou di Parigi, raccoglie circa 150 opere di René Magritte, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Max Ernst, Giorgio De Chirico, Alberto Giacometti, Man Ray, Joan Miró, Yves Tanguy, Pablo Picasso e molti altri, tra lavori pittorici, sculture, oggetti surrealisti, disegni, collage, installazioni e fotografie d'autore.