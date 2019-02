Prorogata mostra Banksy a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - E' stata prorogata fino al 24 marzo 2019 la mostra 'Banksy This is not a photo opportunity', in corso a Palazzo Medici Riccardi, a cura di Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli. L'esposizione è promossa e prodotta da MetaMorfosi Associazione Culturale, con il patrocinio di Firenze Città Metropolitana e il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di Mus.e. In esposizione, spiega una nota, le immagini più celebri del misterioso street-artist inglese, le opere che si sono guadagnate altissima popolarità attraverso la condivisione sui social media. A completamento del percorso espositivo, il pubblico avrà a disposizione un'infografica sulla cronologia dell'artista, ampie schede storiche sulle opere con documentazione fotografica, i 'black books' originali, poster originali di sue mostre, banconote contraffatte e una selezione di video. Inoltre per sabato 16 febbraio, promosso da Mus.e, con l'Ufficio Unesco del Comune di Firenze, è in programma un laboratorio sul futuro sostenibile.