Passeggiate autore per 'secoli di Siena'

(ANSA) - SIENA, 13 FEB - Si chiama 'I secoli di Siena' ed è un viaggio alla scoperta della città di Siena passeggiando attraverso i luoghi, focalizzando l'attenzione su particolari momenti storici, figure di spicco e le istituzioni della città: dalle origini di Siena alla scoperta dell'antico ateneo, dai canti popolari al costituto in lingua volgare, dalla banca e il suo rapporto con la città all'Accademia dei Rozzi, fino all'Ottocento. Dal 23 febbraio prende il via la sesta edizione de Le passeggiate d'autore format ideato dal portale Toscanalibri.it e Comune di Siena con la direzione artistica di Luigi Oliveto.

Un percorso lungo un anno con dieci appuntamenti programmati e un'appendice per il 2020 alla scoperta dei musei delle Contrade del Palio. La prima passeggiata 'Città e campagna nel canto popolare', con partenza da piazza Indipendenza e arrivo in piazza del Mercato, sarà guidata da Mariano Fresta e dalla cantante folk Giuditta Scorcelletti.