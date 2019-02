In 2 roghi a Firenze distrutti 4 veicoli

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Due incendi di veicoli la notte scorsa a Firenze e al Girone, nel comune di Fiesole (Firenze).

Per entrambi non è esclusa l'origine dolosa. Il primo rogo, che ha coinvolto un camioncino in sosta e un furgone parcheggiato vicino, è divampato poco dopo la mezzanotte al Girone. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estinto le fiamme prima che si propagassero ad altri mezzi, e i carabinieri. Alle 2,40 un secondo incendio ha coinvolto due vetture in via del Campofiore a Firenze. Sul posto oltre ai pompieri anche la polizia.