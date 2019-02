Livorno batte Cosenza 2-0

(ANSA) - LIVORNO, 10 FEB - Tre punti di platino nella corsa salvezza per il Livorno che batte 2-0 il Cosenza al Picchi dopo una prestazione caparbia e tirata. Tre punti meritati che permettono agli amaranto di respirare in classifica e riprendere il Foggia a quota 20.

Fanno fatica i padroni di casa a sviluppare il gioco nel primo. Cambia la musica nella ripresa e al 2' Giannetti di testa, su cross di Diamanti, porta il Livorno sull'1-0. Al 40' gli ospiti rimangono in dieci, per espulsione di Tutino che colpisce Bogdan a gioco fermo. In pieno recupero, al 48', il Livorno chiude il match: Dumitru viene affrontato in area da Capela, per l'arbitro è rigore e sul dischetto Salzano non sbaglia. E' 2-0.