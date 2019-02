Pioggia e vento,codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Pioggia, vento e mare agitato: codice giallo per il maltempo domani, domenica 10 febbraio, fino a mezzanotte in Toscana dove già da stasera è atteso un peggioramento delle condizioni meteo. In particolare la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso per domani un codice giallo per la Toscana nord occidentale e, per quanto riguarda il mare agitato, per l'Arcipelago a nord di Capraia.

Nel dettaglio: attese piogge sul nord della regione, più frequenti e diffuse sulle province di Massa-Carrara e Lucca, con codice giallo dalle 8 fino alla mezzanotte di domani. Per il vento dal pomeriggio di domani forti venti di libeccio su gran parte della regione, inizialmente sui crinali appenninici settentrionali e sui versanti sottovento (alto Mugello e versanti emiliano romagnoli dell'Appennino), in serata anche sull'Arcipelago a nord dell'isola d'Elba. Infine mare agitato nella serata di domani sull'Arcipelago a nord di Capraia.