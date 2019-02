Fiorentina: Pioli, ho visto coraggio

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - "Abbiamo avuto coraggio, concesso qualcosa al Napoli ma era impensabile che fosse altrimenti. Il Napoli è tra le migliori del campionato, mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia di non arrendersi mai. Di provare a vincere e di stringere i denti". Stefano Pioli è soddisfatto del punto conquistato con i partenopei. "Prestazione positiva considerando le assenze che avevamo, le difficoltà nei minuti finali. Siamo una squadra giovane ma questi ragazzi stanno mettendo in campo davvero tanta roba". Tra gli infortunati della serata il capitano Pezzella ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Infortunio muscolare al polpaccio per Kevin Mirallas. "Bella partita: vedere la Fiorentina tenere testa a una grande squadra ci rende ancora più consapevoli delle nostre capacità. Cresciamo di partita in partita, ora dobbiamo trovare più continuità. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo gruppo, anche nelle difficoltà abbiamo dimostrato un grande carattere" le parole del patron Andrea Della Valle.