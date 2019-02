A Uffizi geometrie contemporanee Gormley

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Le geometrie contemporanee di Antony Gormley mimetizzate tra le forme classiche delle sculture d'arte antica nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Da oggi due opere dell'artista londinese sono installate al secondo piano del museo fiorentino: si tratta di Another time, collocata nel corridoio di fronte alla grande vetrata che guarda Ponte Vecchio, e del blocco in forma umana Settlement, nella sala 43, che dialoga Ermafrodito dormiente, copia romana di età imperiale da un originale ellenistico del II secolo a.C, spostata a sua volta per l'occasione. Le due installazioni, che a breve saranno seguite dall'arrivo, sulla terrazza sovrastante la Loggia dei Lanzi, di un'altra versione di Another Time, sono un 'anticipo' di 'Essere', esposizione dedicata a Gormley ospitata agli Uffizi dal 26 febbraio al 26 maggio.

La mostra dell'artista inglese accoglierà numerose opere, realizzate in diversi materiali e dimensioni, che esplorano la doppia tematica del corpo nello spazio e del corpo come spazio.