0-0 con la Fiorentina, il Napoli frena

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - La Fiorentina frena il Napoli. Finisce 0-0 al Franchi l'anticipo della 23/a giornata della Serie A: per la squadra di Ancelotti un solo punto che rallenta la già difficile corsa a inseguimento alla Juve (ora a +8 ma domani in campo col Sassuolo). Tante le occasioni per i partenopei, alcune sfumate grazie alla prontezza tra i pali del viola Lafont che, in serata di grazia, ha salvato il risultato in almeno tre occasioni. Una su Zielinski a cui all'8' della ripresa nega la rete.