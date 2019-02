Tecnici-acrobati a 60 mt Cupola Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 FEB - Sono in corso i monitoraggi delle pareti interne del Duomo di Firenze per verificare lo stato di conservazione. Per la prima volta, spiega una nota, operai e restauratori dell'Opera di Santa Maria del Fiore, dopo essersi specializzati nell'ultimo anno in edilizia acrobatica, stanno controllando il tamburo della Cupola del Brunelleschi a un'altezza di 60 metri come dei veri e propri "alpinisti".

Allo stesso momento altro personale dell'Opera è impegnato nel lavoro di monitoraggio con l'ausilio di una gru dal braccio di 56 metri. L'intervento odierno fa parte del programma di monitoraggio che l'Opera di Santa Maria del Fiore esegue una volta all'anno sulle pareti interne della Cattedrale e due volte, all'inizio e alla fine dell'inverno, sulle superfici marmoree esterne dei suoi monumenti (Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero).