Prato, il pane in immagine e suono

(ANSA) - PRATO, 8 FEB - Un singolare progetto espositivo che coniuga visione, suono e gusto, una mostra 'sinestetica' che ha visto impegnati la fotografa Serena Gallorini e il musicista Edwin Lucchesi nel tradurre in immagine e suono uno dei prodotti tipici del territorio, cioè il pane conosciuto con il nome di 'bozza' pratese. E' 'Miraculum. Pareidolia del pane quotidiano', a cura di Gaia Vettori, ospitata dal 9 al 22 febbraio alla Galleria Lato a Prato. L'inaugurazione sarà accompagnata anche da un'asta benefica a favore della Fondazione Cure2Children, Onlus impegnata nel supporto ai bambini con tumori e malattie del sangue.

La mostra, promossa e sostenuta dallo storico Panificio Ciolini di Montemurlo, raccoglie 13 foto in bianco e nero di Serena Gallorini, tre delle quali convertite in tracce sonore dal musicista e producer Edwin Lucchesi.