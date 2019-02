Libri: la Firenze 'animalesca'

(ANSA) - FIRENZE, 8 FEB - Dal più famoso Marzocco, il poderoso leone che sostiene lo scudo sul quale è inciso il giglio, tra i simboli della città, al grifone, per una storia di Firenze raccontata attraverso gli animali, reali o mitologici. A ripercorrere in un volume la Firenze 'animalesca' sono stati Luciano Artusi, studioso e divulgatore di storia cittadina e il figlio Riccardo, che dal padre ha ereditato la passione per le tradizioni fiorentine. 'Gli animali nella storia di Firenze' il titolo del libro, edito da Sarnus per la collana 'Toscanoni' (304 pp, 20 euro), che sarà presentato oggi alle 18 nel saloncino del Cocomero del Teatro Niccolini a Firenze, presente, con l'editore Antonio Pagliai, il sindaco Dario Nardella che ha firmato la prefazione del volume.