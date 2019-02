Esce album figurine dedicato Palio Siena

(ANSA) - SIENA, 8 FEB - Un album di figurine delle Contrade del Palio di Siena, dall'araldica alla storia passando per gli ambiti drappelloni: è 'Figuriamoci Siena', il progetto del Comitato Amici del Palio e della casa editrice 'Il Leccio', presentato oggi. L'album sarà distribuito nei prossimi giorni all'interno delle Contrade e nelle scuole elementari e medie di Siena. Da domani si potrà trovare anche nelle edicole cittadine al costo simbolico di un euro, mentre le bustine, contenenti 5 figurine ciascuna (in tutto sono 433), saranno vendute a 80 centesimi. "L'iniziativa è destinata alle scuole primarie della nostra città, per insegnare ai bambini un nuovo modo di divertirsi: quello che scaturisce dalla condivisione dell'amore e della passione per i valori di Siena - ha detto il presidente del Comitato Amici del Palio Emiliano Muzzi -. Non è semplicemente un album ma un libro che rimarrà nelle case dei senesi".