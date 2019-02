Polmonite dopo influenza, muore 45enne

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 7 FEB - Una donna di 45 anni è morta all'ospedale valdarnese della Gruccia, a Montevarchi (Arezzo), per una rarissima complicazione da polmonite contratta con l'influenza. La 45enne, che lavorava nel Chianti e non era vaccinata, era stata ricoverata in ospedale il 4 febbraio ed è morta il giorno successivo nel reparto di terapia intensiva, dov'era stata sottoposta a tutte le procedure del caso. Per approfondire quanto accaduto, l'Asl Toscana sud est ha chiesto il 'riscontro diagnostico' che servirà a capire le cause del decesso.

L'Azienda rassicura la popolazione: "non sono necessari interventi di profilassi nelle persone vicine alla donna" e spiega che non è stato applicato nessun provvedimento di carattere ambientale poiché la trasmissione di questo tipo di virus avviene per contatto interumano diretto. Profondo cordoglio dall'intera comunità valdarnese dove la donna era conosciuta. I funerali si terranno domani, 8 febbraio alle 15.00 nella chiesa della Gruccia a San Giovanni.