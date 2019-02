Monossido carbonio,6 intossicati a Siena

(ANSA) - SIENA, 7 FEB - Sei persone, cinque adulti ed un bambino di 5 anni, tutti extracomunitari, sono rimaste intossicate da monossido di carbonio questa mattina nell'appartamento dove vivono a Poggibonsi (Siena). Tre di loro, tra cui il bambino, sono stati trasportati all'ospedale di Siena e, successivamente, a quello di Grosseto per il trattamento in camera iperbarica. Per gli altri tre sono state sufficienti le cure dei medici all'ospedale locale di Campostaggia. Le condizioni di tutti gli intossicati non sono gravi.

Nell'appartamento, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza del monossido di carbonio. Sono in corso le verifiche per determinare le cause ma probabilmente il monossido di carbonio si è sprigionato da qualche attrezzatura usata per scaldarsi.