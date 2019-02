Monte Pisano primo tra Luoghi cuore Fai

(ANSA) - PISA, 6 FEB - E' il Monte Pisano di Calci e Vicopisano (Pisa) il 'Luogo del cuore' del Fai più amato e votato dai 2.227.847 di italiani che hanno partecipato al nono censimento promosso del Fondo Ambiente Italiano e da Intesa Sanpaolo. Gli oltre 1200 ettari andati in fumo nel rogo, probabilmente doloso, dello scorso 24 settembre hanno ricevuto 114.670 voti. "A volte non c'è bisogno di molte parole. Il Monte Pisano è primo classificato nel censimento dei Luoghi del Cuore Fai-Fondo ambiente italiano! 114.670 voti in appena due mesi".

Così il sindaco di Vicopisano (Pisa) Juri Taglioli.

Tra i luoghi del cuore più votati in Toscana c'è anche la chiesa di San Francesco a Pisa, al 7/o posto, al 26/o l'Oratorio di San Bartolomeo a Prato, al 35/o il Parterre di Pistoia, al 44/o Rocca di Ripafratta a San Giuliano Terme, al 46/o la Pieve di San Pietro a Sillano, a Greve in Chianti (Firenze).