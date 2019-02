Fb censura Veneziano.Puntano stop mostra

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 6 FEB - Facebook censura le immagini della mostra di Giuseppe Veneziano, l'artista siciliano che a Massa ha portato una serie di quadri provocatori e dissacranti, tra cui il Cristo Lgbt, con indosso un paio di mutande leopardate di Dolce e Gabbana, che lo stesso artista ha dichiarato "potrebbe essere un Cristo gay". A raccontalo è Alessandro Bandoni che aveva pubblicato sul suo profilo fb le foto della mostra "Storytelling" (a Palazzo Ducale di Massa, visitabile fino al 24 febbraio). Facebook gli ha inviato il classico messaggio: 'un contenuto potrebbe non rispettare i nostri standard della community', e gli ha bloccato il profilo per 23 ore. Sta poi girando una petizione on line, indirizzata al sindaco di Massa, Francesco Persiani, con cui si chiede la "sospensione della mostra blasfema". "E' un'offesa a Cristo e a tutti i credenti, è blasfemia, è vilipendio alla religione e al sentimento di milioni di persone" spiegano gli organizzatori. Ma il sindaco ha assicurato: "non chiude".