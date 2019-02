Aeroporti: Toninelli,ok solo urbanistico

(ANSA) - FIRENZE, 6 FEB - "Quello che si è concluso oggi con l'ok della Conferenza dei servizi sul masterplan dell'aeroporto 'Amerigo Vespucci' di Firenze è l'iter amministrativo che doveva valutare gli aspetti urbanistici del progetto. Adesso spetta alla politica decidere quale strada intraprendere". Così il ministro Danilo Toninelli secondo il quale il contratto di programma per gli aeroporti di Firenze e Pisa da 150 milioni di euro, a carico delle finanze pubbliche, non è mai stato "definitivamente approvato: non è stato perfezionato il decreto interministeriale di approvazione, visto tra l'altro che, come sottolineato dal Mit già nel 2015, c'è il rischio di incorrere in una procedura di infrazione europea per aiuti di Stato".

"Il Governo vuole far rimanere tutte le risorse agli aeroporti della Toscana. Ma con noi sono finiti i tempi in cui il giglio magico si faceva approvare in fretta e furia dall'Enac un piano finanziato con 150 milioni di euro dallo Stato per fare contenti gli amici degli amici", ha aggiunto.