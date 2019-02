Liquido tossico per cedrata, chiuso bar

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Chiuso dai carabinieri del Nas il bar di Barberino Val d'Elsa (Firenze) dove il 2 febbraio scorso è stato servito a un cliente detersivo per lavastoviglie invece che una cedrata. Il provvedimento di sospensione immediata dell'attività è stato notificato al titolare per mancata applicazione del piano di autocontrollo Haccp.

La sospensione era stata richiesta dalla Asl, a seguito dell'ispezione igienico sanitaria scattata dopo l'episodio della somministrazione involontaria del detersivo. L'attività resterà sospesa fino a che, spiegano i militari del Nas, non saranno ottemperate alcune prescrizioni.