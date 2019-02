Monossido, 3 in ospedale ad Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 4 FEB - Tre persone sono state soccorse nel centro di Arezzo per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'intervento di vigili del fuoco e del 118 intorno alle 12,38 in due appartamenti della centralissima via Crispi.

La sospetta fuoriuscita di monossido ha interessato due appartamenti. Il 118 ha trasportato al pronto soccorso del San Donato di Arezzo due donne, di 64 e 76 anni, e un uomo di 74. Le loro condizioni non sono gravi. Da chiarire cosa abbia provocato la fuoriuscita di monossido e la conseguente intossicazione. Un'altra decina di persone che si trovava sul posto non ha riportato danni seri ma ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso per una visita di controllo.