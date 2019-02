Milan-Empoli anticipata a sabato 23/2

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Milan-Empoli, valida per la 6/a giornata di ritorno di Serie A, si disputerà sabato 23 febbraio (anziché domenica 24 alle 15.00 come inizialmente previsto).

Analogamente, Bologna-Juventus andrà in scena domenica 24 alle ore 15.00 (anziché sabato 23 alle ore 18.00, come disposto in un primo momento).