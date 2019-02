Restauri: Nardella, Fontana del Nettuno verso 'traguardo'

Si avvia verso la conclusione il restauro della Fontana del Nettuno in piazza della Signoria a Firenze. Il sindaco Dario Nardella ha visitato il laboratorio, in via Livorno, dove è in corso il restauro delle statue in bronzo (raffiguranti ninfe, fauni e satiri) e ha annunciato la volontà di inaugurare "il giorno del Capodanno fiorentino, ovvero il 25 marzo, la nuova Fontana che rinasce e a mio avviso rappresenta la più bella fontana rinascimentale del mondo". Nardella ha anche affermato di valutare "l'ipotesi di lanciare il progetto di realizzazione delle copie delle statue in bronzo, in modo da poter preservare quelle originali che sono continuamente esposte all'aria aperta, agli agenti atmosferici e all'inquinamento".

L'intervento, oltre alla pulitura delle superfici marmoree e bronzee, riguarda anche "il rifacimento di tutto l'impianto idrico, oltre a un impianto di illuminazione nuovo che darà risalto a tutto il complesso". Un investimento, ha ricordato il sindaco, "da 1,5 milioni grazie all'accordo con Ferragamo che ha utilizzato l'art bonus per finanziare questo intervento. Si tratta della più grande operazione di restauro degli ultimi dieci anni di un monumento all'aperto della città, in una piazza che potremo definire il vero simbolo del Rinascimento".