Empoli: Iachini, squadra non ha mollato

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Beppe Iachini ripete lo stesso copione da qualche settimana: "Abbiamo fatto sempre buone gare, dentro la partita abbiamo commesso qualche ingenuità, questo ci ha compromesso il risultato che i ragazzi potevano portare a casa.

A volte sbagliamo l'ultimo passaggio, il tiro in porta, alla prima mezza sbavatura com'è successo subiamo gol. La squadra non ha mai mollato, siamo sempre stati in partita, peccato perché anche sul 2-2 abbiamo avuto chance per segnare e non ci siamo riusciti. Abbiamo tempo per inserire i nuovi e far crescere i giovani che sono al primo anno di A. Adesso lavoreremo per inserire i nuovi. In Serie A ogni sbavatura la paghi cara".