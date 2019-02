Perini,Camilla Calza responsabile Eventi

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore, ha annunciato la nomina di Camilla Calza a nuovo Capo Comunicazione, Marketing e Eventi dell'azienda. Prima del suo arrivo in Perini Navi Camilla Calza ha ricoperto il ruolo di Head of Business Department in FeelRouge Worldwide Shows ed è stata Business Manager per Balich Worldwide Shows, la società di Marco Balich che ha organizzato, tra le altre, le cerimonie di apertura e di chiusura di alcune Olimpiadi. Camilla Calza proviene dal mondo della moda (Dolce&Gabbana, Burberry) e ha lavorato per anni a Londra. Nella nuova posizione lavorerà insieme a Simona Del Re, che mantiene il ruolo di Communications and Branding Manager e le responsabilità delle relative aree.