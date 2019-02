Monossido, madre e 3 figli intossicati

(ANSA) - CHIUSI (SIENA), 1 FEB - Una donna e 3 figli minori sono rimasti intossicati da monossido di carbonio nella notte in un'abitazione a Chiusi (Siena). Ad allertare i sanitari è stata la madre dopo i primi sintomi di malessere. Trasportati inizialmente all'ospedale di Nottola a Montepulciano i quattro sono stati poi trasferiti all'ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Nell'abitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno rilevato con gli strumenti la presenza di monossido di carbonio. Le cause sono in corso di accertamento e momentaneamente l'abitazione è stata dichiarata inagibile.