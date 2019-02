Migranti: Tar dà ragione a Vicofaro

(ANSA) - PISTOIA, 01 FEB - Il Tar della Toscana ha annullato l'ordinanza del Comune di Pistoia dell'11 settembre 2018 per la cessazione dell'attività di accoglienza nella parrocchia di Vicofaro (Pistoia). Lo ha annunciato don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro e Ramini, da sempre impegnato nell'accoglienza profughi, nel corso di una conferenza stampa nel tardo pomeriggio di oggi, spiegando che "Il Tar si era già espresso favorevolmente nei nostri confronti a novembre con un provvedimento d'urgenza" e che "quella di oggi è la sentenza definitiva".

"Siamo molto contenti - ha aggiunto don Biancalani - dopo quasi tre mesi in grosse difficoltà, anche se chiaramente abbiamo continuato ad accogliere, perché è un dovere morale e civile farlo, e personalmente non mi sono mai sentito di lasciare in mezzo alla strada questi ragazzi". Don Biancalani ha anche annunciato che insieme ai suoi avvocati sta valutando se esistono i presupposti per chiedere i danni al Comune.