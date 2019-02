Maltempo: stop a collegamenti con Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 1 FEB - Interrotti i collegamenti con l'isola d'Elba a causa del maltempo e delle conseguenti condizioni meteo marine avverse. Come confermano dalla capitaneria di Portoferraio (Livorno) per il forte vento da Sud, che soffia nel canale di Piombino, sono stati interrotti stamani tutti i collegamenti dei traghetti in partenza e in arrivo sull'isola. L'ultima corsa, prima dello stop, è stata quella delle 8.00 in partenza da Portoferraio diretta a Piombino.

Intanto il Comune di Prato proprio per l'allerta meteo arancione, diramata dalla Regione Toscana per oggi e domani, a scopo precauzionale ha chiuso chiuse tutte le piste ciclabili lungo il fiume Bisenzio e lungo gli argini del reticolo minore.

La chiusura resterà attiva fino al termine dell'allerta.