Maltempo, scuole chiude domani a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 01 FEB - Scuole di ogni ordine e grado chiude domani a Carrara (Massa Carrara). Lo ha deciso il sindaco di Francesco De Pasquale "a seguito del prolungamento dell'allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico fino alle ore 20 di sabato 2 febbraio, e alla luce della probabile intensificazione delle precipitazioni nel corso della notte. Nella nota diffusa dall'Amministrazione si raccomanda "attenzione e prudenza e di attuare le norme di autoprotezione previste dal piano di protezione civile", in particolare di non dormire nei piani interrati, non parcheggiare le auto in prossimità degli argini dei torrenti e sigillare le aperture di porte e finestre sotto gli argini dei corsi del Carrione e Parmignola. Aperta la sala operativa della protezione civile fino al termine dell'allerta.