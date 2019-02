Eddie Vedder torna a Firenze Rocks

(ANSA) - FIRENZE, 1 FEB - Ci sarà anche Eddie Vedder sul palco della Visarno Arena per Firenze Rocks: il concerto è in programma il 15 giugno. Per il leader dei Pearl Jam è un ritorno al festival fiorentino: si era già esibito due anni fa, in occasione della prima edizione di Firenze Rocks, realizzando il record per maggior numero di spettatori paganti di tutta la sua carriera solista: oltre 45.000 biglietti venduti.

Sempre il 15 giugno sul palco del festival, prima di Eddie Vedder, si esibirà Glen hansard, l'artista irlandese, noto come voce e chitarra della band The Frames e parte del duo folk rock The Swell Season, famoso anche per la sua carriera di attore: ha recitato, tra gli altri, in Once.

Tra gli altri ospiti dell'edizione 2019 del festival fiorentino i Tool (il 13 giugno), Ed Sheeran (il 14) e The Cure (il 16).