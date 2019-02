Consulenze agricoltura,domande fino 29/3

Ci sono altri due mesi di tempo per poter accedere ai contributi previsti per servizi di consulenza in agricoltura, annualità 2018, dal bando cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020. La Regione Toscana ha prorogato al 29 marzo 2019 la scadenza del termine per presentare le domande per ottenere gli aiuti inizialmente fissato al 31 gennaio 2019.

Obiettivo del bando è potenziare conoscenze e trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della gestione del territorio in zone rurali.

La domanda si presenta sul portale di Artea: www.artea.toscana.it.