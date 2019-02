Aiuti per viabilità di accesso a terreni

Aiuti per migliorare la viabilità di accesso a terreni agricoli e forestali, c'è tempo fino al 29 marzo 2019 per presentare le domande. E' quanto prevede il bando per il 2019, cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020 approvato lo scorso 22 gennaio dalla Regione Toscana, e rivolto a soggetti pubblici.

Le risorse possono essere chieste per realizzare, migliorare o potenziare strade di libero accesso e al servizio di una moltitudine di utenti, a terreni agricoli e forestali. Gli aiuti sono previsti solo per interventi riguardanti viabilità a fondo naturale o comunque non asfaltata. Il bando, che ha risorse per 4 milioni di euro, concede contributi in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili.

La domanda si presenta sul portale di Artea: www.artea.toscana.it.