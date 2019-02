A Firenze strada per Mario Monicelli

(ANSA) - FIRENZE, 1 FEB - Una strada per il grande regista Mario Monicelli, proprio nei luoghi 'cult' del film Amici miei, a Firenze. Dopo la targa al bar Necchi di via dei Renai arriva anche il riconoscimento con l'intitolazione al grande regista della via nella quale furono girate indimenticabili scene del film. L'intitolazione, proposta dall'assessore alla toponomastica del Comune di Firenze Andrea Vannucci, ha avuto oggi il via libera e andrà a ribattezzare con il nome di Monicelli la parte di piazza Demidoff che parte dal lungarno Serristori e arriva a via dei Renai. "Un omaggio - ha detto Vannucci - a un grande regista e allo spirito di tutti i fiorentini. Un modo per ricordare, anche attraverso la toponomastica, un protagonista del cinema italiano che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della nostra città e del nostro Paese".