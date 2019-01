Nardella, Fiorentina stratosferica, godo

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - "Un godimento generale. Anche perché per me più che il 7-1" contro la Roma "c'è da festeggiare il 10-1, ci metto anche i tre gol dell'Atalanta alla Juve". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a margine di una visita a una succursale dell'istituto superiore Buontalenti. Il commento del sindaco, "da tifoso e con tutto il rispetto per i nostri avversari" nasce da una "Fiorentina stratosferica, con Federico Chiesa che si è superato. Non bisogna dire che la Roma ha perso per i suoi demeriti, ma che la Fiorentina ha vinto per i suoi meriti".