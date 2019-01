Massa, scuole chiuse per allerta arancio

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 31 GEN - Il sindaco di Massa (Massa Carrara), Francesco Persiani, ha firmato poche ore fa un'ordinanza per la "Sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado" dalle 14 di domani, venerdì 1 febbraio, alle 13 di sabato 2 febbraio, per ridurre al minimo pericoli e disagi, a seguito dell'emissione di allerta meteo di codice arancione. Una forte ondata di maltempo è infatti prevista in quelle ore su tutta la Provincia di Massa Carrara.