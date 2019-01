Della Valle, Fiorentina non in vendita

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - 'La Fiorentina non è in vendita ma continuerà ad agire in regime di autofinanziamento e vorrebbe ricucire con tutta la tifoseria'. E' quanto è stato ribadito dal confronto fra Andrea Della Valle e il Centro coordinamento viola club avvenuto in questi giorni. Rimane però ancora teso il rapporto tra la proprietà viola e i club delle curve.