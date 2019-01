Chiuso cavalcavia a Pisa

(ANSA) - PISA, 31 GEN - Il Comune di Pisa ha disposto la chiusura con new jersey in cemento di un cavalcavia sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in un quartiere alla periferia sud est della città in seguito ad alcuni cedimenti strutturali sulla parte laterale dell'infrastruttura. Lo ha reso noto l'Amministrazione comunale che, in una nota, spiega come la richiesta sia arrivata in seguito ai sopralluoghi effettuati sul cavalcavia della Fi-Pi-Li da Global Service Strade nell'ambito dell'attività di monitoraggio. In realtà il cavalcavia è chiuso da tempo ma il divieto di circolazione veniva eluso spostando le transenne. Ora il Comune ha deciso di posizionare sulla carreggiata i New Jersey in cemento per impedire definitivamente il transito dei veicoli.

Il cavalcavia collega una strada vicinale ad appezzamenti di terreno utilizzati a fini agricoli ed era attraversato sostanzialmente da mezzi agricoli e trattori. La chiusura non crea quindi alcun disagio al traffico veicolare.