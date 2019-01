Cc salvano donna dopo sms a compagno

(ANSA) - GRADARA (PESARO URBINO), 30 GEN - Manifesta in un messaggio al compagno, a Firenze per lavoro, la sua intenzione di togliersi la vita; lui chiama i carabinieri che arrivano appena in tempo per salvare la donna trovata in stato confusionale e poi ricoverata in ospedale. E' accaduto a Gradara dove i militari hanno dovuto insistere per farsi aprire dalla 39enne, probabilmente in preda a una forte depressione, che poi ha accettato l'assistenza medica e il ricovero. Lei aveva scritto al compagno, 42 anni, mentre lui si trovava a Firenze. L'uomo aveva allertato subito il 112. Dai carabinieri fiorentini era scattata la segnalazione ai colleghi di Pesaro. I militari hanno accertato, parlando con la 39enne, che le intenzioni autolesioniste della donna erano concrete e hanno evitato che le mettesse in pratica.