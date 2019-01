A Pistoia olivi gratis in cambio olio

(ANSA) - PISTOIA, 30 GEN - Sono 831 le piante di olivo situate nelle aree a verde di proprietà pubblica che il Comune di Pistoia intende affidare, a titolo gratuito, a cittadini maggiorenni. Dislocate in 80 diverse aree del territorio comunale, dalla pianura alla collina, le piante saranno affidate a coloro che vorranno prendersene cura in cambio del raccolto.

L'avviso è pubblicato sul sito internet del Comune e rimarrà in vigore fino al 2021. "Questa iniziativa invita i privati a prendersi cura di un patrimonio pubblico importante e ad apprezzare maggiormente i frutti della nostra terra - evidenzia l'assessore al verde, Alessio Bartolomei -. Inoltre, dietro a questo avviso c'è anche la volontà di sensibilizzare le persone a un'attenta cultura del territorio e dell'ambiente, passando per la riscoperta delle nostre tradizioni agricole". La concessione avrà la durata di tre anni e la raccolta delle olive avverrà a titolo gratuito. L'olio ricavato dovrà essere destinato al solo consumo familiare e non al commercio.